Peygamber Efendimizin (Hz Ali'ye) ısrarla tavsiye ettiği çorba Telbine tarifi: Ramazan'a özel herkes yiyecek

11 ayın sultanı Ramazan birçok alışkanlığımız gibi beslenme alışkanlığımızı da etkiliyor. Bu açıdan yeterli ve dengeli beslenmek önemli. Bu çorba sizin için bir şifa kaynağı olacak. Çünkü bir hadise göre Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Telbineye önem veriniz, hastaya onu yediriniz” buyurmuşlardır. Yine Aişe (radıyallahu anha) validemizden rivayetle ; “Bu çorba üzüntü ve kederli olan kimsenin gönlünü kuvvetlendirir." demiştir. Bu nedenle az bilinen telbine çorbasını artık sık sık yapın ve şifa bulun. Ayrıca bu çorba sağlıklı olduğu kadar da lezzetlidir. Eşinize, çocuklarınıza ve misafirlerimize telbine çorbasını her zaman yapabilirsiniz. Özellikle bu soğuk kış günlerinde mutlaka deneyin. Telbine çorbası sizi asla pişman etmeyecek. İşte şifa ve vitamin deposu telbine çorbası tarifi!

Telbine Çorbası Tarifi Malzemeleri

Bir çay bardağı dolusu arpa unu

Yarım çay bardağı dolusu sıvı yağ

Bir su bardağı dolusu süt (çorbanın sulu kısmının geri kalanı normal su ile tamamlanır)

Bir tatlı kaşığı kadar süzme bal

Telbine Çorbası Tarifi Yapılışı

İlk olarak sıvı yağ uygun bir tencerenin içine alınır ve ısıtılır. Ardından üzerine arpa unu ilave edilerek kokusu çıkana kadar iyice kavrulur. Sonra kavrulan arpa ununun üzerine önce süt karıştırılarak ilave edilir. Ardından da yine karıştıra karıştıra su ilave edilir. Telbine çorbası kaynamaya başlayana kadar yavaş yavaş karıştırılır. Yaklaşık olarak beş dakika içinde kaynayan çorbayı artık karıştırmadan pişirilebilirsiniz, ancak pişme esnasında telbine çorbasının ağzını kapatmadan pişirin. Bu şekilde yaklaşık olarak 10 dakika kadar piştikten sonra çorba hazır hale gelecektir. Pişmesine yakın içine tuz ve baharatlar da ilave edilir. Son olarak telbine çorbasının içine bal da ekleyip karıştırabilirsiniz. Hazır olan çorbayı kaselere alarak sıcak sıcak servis edip içebilirsiniz.

Not: Çorbada kullanılan arpa unu telbine çorbası için olmazsa olmazdır. Mısır unu ya da buğday unu ile yaptığınızda gerçek manada telbine çorbası yapmış olmazsınız. Arpa ununu aktarlarda ve çeşitli büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ayrıca baharat olacak tatlı ve acı baharatları kendi isteğinize göre kullanabilirsiniz.

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