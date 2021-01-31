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Otomotiv Peugeot’nun yeni CEO’su Linda Jackson
Otomotiv

Peugeot’nun yeni CEO’su Linda Jackson

Peugeot Üst Yöneticiliği’ne (CEO) 20 Ocak itibarıyla Linda Jackson getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 12:29:00 -
Peugeot’nun yeni CEO’su Linda Jackson

Jackson, İngiltere’den Fransa’ya sektör genelinde derin bir bilgi birikimi ve deneyim inşa etti. Ağırlıklı olarak finans ve ticari rollerde olmak üzere Jaguar, Land Rover ve Rover Group’ta görevler üstlenen Linda Jackson 90’lı yılların sonlarında Rover Avrupa Bölgesi Finans Müdürü görevinden MG Rover Grubu Avrupa Satış Finansmanı Direktörlüğü’ne geçti. 2004 yılı sonunda Jaguar, Land Rover ve Rover Group’ta görev yapan Linda Jackson 2005 yılında Groupe PSA’ya katıldı. Jackson, “Peugeot markasına katılmaktan ve son birkaç yıldır ekiplerin sürdürmüş olduğu çalışmaları üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Stellantis Grubu’nun tanıtımı ile aynı zamana denk geldiği için bu süreç daha da heyecan verici” ifadelerini kullandı.

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