Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı
Peugeot Türkiye, ocak ayında gerçekleştirdiği 1.732 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, toplam SUV segmentinde yüzde 14 pazar payı elde etti.
Benzersiz sürüş keyfi sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, ocak ayı fırsatlarını şubat ayında da sürdürüyor. Şubat ayında tüm Peugeot’larda yüzde 0 faiz avantajı, sınırlı sayıda PEUGEOT’da 169 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor. Şubat ayına özel tüm PEUGEOT’larda aşağıdaki kampanyalar bulunuyor:
Peugeot SUV 3008’de 150 bin TL için 12 ay yüzde 0, SUV 5008’de 120 bin TL için 24 ay yüzde 0 faiz, SUV 2008’de 229 bin 700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı,
508’de 250 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajı ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi,
Peugeot 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı,
Peugeot Rifter’da 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla otomobilseverleri bekliyor. 2020’de yılın otomobili seçilen, yeni Peugeot 208’de lansmana özel 169 bin TL’den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.