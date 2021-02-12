  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı
Otomotiv

Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Peugeot Türkiye, ocak ayında gerçekleştirdiği 1.732 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, toplam SUV segmentinde yüzde 14 pazar payı elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:15:00 -
Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Benzersiz sürüş keyfi sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, ocak ayı fırsatlarını şubat ayında da sürdürüyor. Şubat ayında tüm Peugeot’larda yüzde 0 faiz avantajı, sınırlı sayıda PEUGEOT’da 169 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor. Şubat ayına özel tüm PEUGEOT’larda aşağıdaki kampanyalar bulunuyor:

Peugeot SUV 3008’de 150 bin TL için 12 ay yüzde 0, SUV 5008’de 120 bin TL için 24 ay yüzde 0 faiz, SUV 2008’de 229 bin 700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı,

508’de 250 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajı ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi,

Peugeot 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı,

Peugeot Rifter’da 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla otomobilseverleri bekliyor. 2020’de yılın otomobili seçilen, yeni Peugeot 208’de lansmana özel 169 bin TL’den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Liyakat timsali DEVA'lı Rektör: Hem üniversitenin Rektörü hem de 7 bölümün Dekan Vekiliydi!
Gündem

Liyakat timsali DEVA'lı Rektör: Hem üniversitenin Rektörü hem de 7 bölümün Dekan Vekiliydi!

Bir dönemin tartışmalı isimlerinden eski Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi oldu..
İçişleri'nden yeni 'seyahat' genelgesi
Gündem

İçişleri'nden yeni 'seyahat' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge ile öğretmen ve eğitim personelinin 's..
25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı
Gündem

25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı

Samsun'da 25 gün önce koronavirüs aşısı olan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, koronavrirüse yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay