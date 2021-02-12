Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Benzersiz sürüş keyfi sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, ocak ayı fırsatlarını şubat ayında da sürdürüyor. Şubat ayında tüm Peugeot’larda yüzde 0 faiz avantajı, sınırlı sayıda PEUGEOT’da 169 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor. Şubat ayına özel tüm PEUGEOT’larda aşağıdaki kampanyalar bulunuyor:

Peugeot SUV 3008’de 150 bin TL için 12 ay yüzde 0, SUV 5008’de 120 bin TL için 24 ay yüzde 0 faiz, SUV 2008’de 229 bin 700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı,

508’de 250 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajı ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi,

Peugeot 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı,

Peugeot Rifter’da 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla otomobilseverleri bekliyor. 2020’de yılın otomobili seçilen, yeni Peugeot 208’de lansmana özel 169 bin TL’den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.