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Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV farkının yarısını karşılıyor

Peugeot 208, Peugeot SUV 2008, Peugeot 308, Peugeot 301, Peugeot RIFTER modellerinin satışında ÖTV farkının yarısı Peugeot veriyor

12 Temmuz 2019 Cuma 12:44
Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV farkının yarısını karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, temmuz ayına özel olarak ÖTV farkının yarısını karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, benzersiz sürüş keyfine, eşsiz bir tasarıma ve geleceğin teknolojisine sahip binek modellerinde ve zor işlerin kolay yolunu sunan hafif ticari modellerinde ÖTV farkına destek kampanyasının yanı sıra rekabetçi finans kampanyaları ile dikkati çekiyor.

Peugeot 208, Peugeot SUV 2008, Peugeot 308, Peugeot 301, Peugeot RIFTER modellerinin satışında ÖTV farkının yarısı Peugeot veriyor.

Bu kapsamda, uluslararası 63 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile "boyut atlatan" Peugeot SUV 5008 modellerinde 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

EAT6 6 ileri tam otomatik şanzıman, Mirror Screen ve cam tavanlı Peugeot 208, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile satılıyor.

BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası veya aylık bin 380 TL taksit kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Mirror Screen ile Peugeot 308, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası veya aylık bin 250 TL taksit kampanyası ile satılıyor.

Şık ve modern tasarımı, 7 inç kapasitif dokunmatik ekran ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301, 26 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası veya aylık bin 90 TL taksit kampanyası ile sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot RIFTER, 40 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası veya aylık bin 180 TL taksit fırsatı ile satılıyor.

Segmentinde tek Peugeot i-Cockpit ve elektrikli park freni ile günlük kullanımları keyfe dönüştüren yeni Peugeot Partner Van, 40 bin TL için 15 ay sıfır faizli kredi kampanyası ve özel KOBİ fırsatları ile satışa sunuluyor.

Üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise vergi indirimine ek 40 bin TL‘ye kadar 15 ay sıfır faizli kredi kampanyası bulunuyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:44
  1. ÖTV
  2. Peugeot

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