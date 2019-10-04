Peugeot’nun alışılmışın dışında tasarımıyla heyecan uyandıran eğlence aracı; Wanderlust Green, Mint, Alcantara Greval Grey ve doğal beyaz renklerinin bir arada kullanılmasıyla görsel açıdan son derece özgün bir duruş sergiliyor. Peugeot Rifter 4x4 Concept’in izinden giden araç; Dangel dört tekerlekten çekiş sistemi, özel lastikler ve artırılmış yerden yükseklik ile her türlü arazide yeni keşifler için tasarlandı. Kullanıma sunulan 10 m² alan eksiksiz bir keşif deneyimi için üç kişiyi uzun yolculuklarda rahat ettirmek üzere şekillendirildi. Yolun bittiği noktalarda da keşfe devam etmek için Peugeot eM02 FS Powertube elektrikli dağ bisikleti ve Kanada ceviz ağacından üretilen özel bir kano devreye giriyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept, 28 Eylül ile 6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen“Recreational Vehicle Show”da tanıtıldı.