Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid

Yeni Peugeot 508 Hybrid,29gram(1)CO₂/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100km tüketim değerine ulaşırken tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile(2)imkan tanıyor.Ailenin station wagon versiyonu 508 SW Hybrid ise 30gram(3)CO₂/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100km tüketim değerine ulaşırken tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzileimkan tanıyor.

Yeni şarj edilebilir hibrit ürün gamını genişletmeye devam eden Peugeot, 225 HP/165 kW’a eşdeğer güç üreten ve yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni versiyon ile hibrit pazarının en düşük CO₂ emisyon salım değerine imza atarken enerji geçiş sürecine büyük bir kararlılıkla devam ediyor.Bu doğrultuda Peugeot,içten yanmalı motora sahip bir otomobil ve şarj edilebilir hibrit bir otomobil arasında eşdeğer bir sahip olma maliyeti ve kullanım sunmayı hedefliyor.

Bu yenilikçi motor seçeneğiyle Fransa'da sene başından bu yana satış adetleriyle segmentine öncülük eden Peugeot508, liderliğini daha da güçlendirecek.

Yeni keşiflerle zenginleştirilen sürüş deneyimi

Heyecan verici bir sürüş deneyimi sunmak Peugeot markasının DNA'sının bir parçası.Bu noktada markanın şarj edilebilir hibrit modelleri de bu deneyimi destekliyor. Yeni sürüş modlarının da katkısıyla yeni Peugeot şarj edilebilir hibrit motorları benzersiz bir sürüş keyfi sunuyor. Her bir sürüş modu tamamen özgün olup farklı birer deneyim yaşatıyor. Tamamen elektrikli sürüş modu ZERO EMISSIONsessizliği ile dikkat çekerken enerjinin tamamını yola aktaran SPORTmodu sportif sürüşleri destekliyor. HYBRID moduçok yönlülüğü bir yapı sergilerken, COMFORTmodu ise Hybrid modunu kontrollü süspansiyonun konforuyla birleştiriyor.

Yüksek verimlilik seviyesiyle Peugeot 508 Hybridve 508 SW Hybrid

Yeni Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW modellerinde kullanılan hibrit motor,daha hassas ve keyifli bir sürüş sunmak üzere tasarlandı.

Yeni Peugeot 508 Hybridve 508 Peugeot SW Hybrid 180 HP (132kW) gücündeki PureTech benzinli motor ile110 HP (80kW) elektrik motoru bir arada kullanarak 225 HP (165kW) toplam sistem gücünü kullanıma sunuyor.

Her iki model de hibrit pazarının en yüksek verimlilik seviyesi ve WLTP normuna göre 29 gram C0₂/km emisyon salım değeriyleişletme maliyetlerini optimize ediyor.

Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid modellerinde, BlueHDi 130 EAT8 motor veşarj edilebilir hibrit versiyon arasında sahip olma ve kullanım maliyetleri eşdeğerdir (vergilere bağlı olarak). Şirketler için bu maliyet, yüzde 65 hibrit sürüş ve yüzde 35 tamamen elektrikli sürüş oranıyla yılda 30.000 km üzerinden hesaplanıyor. Bireysel kullanıcılardaise yüzde 50 hibrit ve yüzde 50 tamamen elektrikli olmak üzere yılda 15.000 km üzerinden hesaplanıyor.

11.8kWh kapasiteli batarya WLTP normuna göre sedanda 54 km(1)ve SW versiyonunda 52 km(4) tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.Wallbox’ta şarj 1 saat 45 dakikadan az sürerken isteğe bağlı olarak 6,6 kW, 32A şarj imkanı da sunuluyor.

EMP2 (Verimli Modüler Platform) platform sayesinde güç aktarma organlarının yanı sıra bataryalar da alandan taviz vermeden yerleştirildi. Kabin içi yaşam alanı kadar bagaj hacmi (Peugeot 508 için 487 litre ve Peugeot 508 SW için 530 litre) de içten yanmalımotorla farklılık göstermiyor.

Yeni Peugeot 508 Hybrid ve Peugeot 508 SW Hybrid; orta seviyede bir donanım paketi olan Allure (ve Allure Business), daha dinamik bir karakter sergileyen GT Line ve yeni standart Alcantara® Greval Grey döşemeleriyle ürün gamının tepe noktasını oluşturan GT olmak üzere üç farklı donanım paketiyle sunuluyor.

Özgür, heyecan verici ve daha verimli bir mobilite vizyonuyla hareket eden Peugeot, bunun somut bir kanıtı olarak 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid, 3008 Hybrid ve 3008 Hybrid4 gibi ürünlerle zengin bir şarj edilebilir hibrit ürün gamı sunuyor.

(1) İsteğe bağlı donanımlarda34 gram’a kadar

(2) İsteğe bağlı donanımlarda 48 km

(3) İsteğe bağlı donanımlarda 36 gram’a kadar

(4) İsteğe bağlı donanımlarda 47 km