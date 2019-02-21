0553 313 94 23

Pette Balıkesir’e geliyor

PTT’nin sevimli karakteri pette Balıkesir’e geliyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
Pette Balıkesir’e geliyor

PTT’nin sevimli karakteri pette Balıkesir’e geliyor. Pette ve arkadaşlarının renkli maceralarını anlatan “Pette Yollarda” adlı gösteri küçük izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle PTT tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu, Türkiye’nin dört bir yanında küçük izleyicilerle buluşuyor. PTT’nin sevimli karakteri Pette ve arkadaşlarının renkli maceralarını anlatan “Pette Yollarda” adlı gösteri, çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Pette Çocuk Tiyatrosu, geleceğimizin teminatı yeni nesillerin tiyatro ile buluşmasını sağlamak maksadıyla ülkemizi dolaşıyor. PTT’nin kurumsal kimliğini yansıtan Pette karakteri ve arkadaşları, TRT ekranlarından tanınan Kerem Eser ile birlikte “Pette Yollarda” adlı sahne gösterisini sunuyor. Pette ve arkadaşlarının renkli maceralarını müzikler, şarkılar, danslar ve illüzyon gösterileri eşliğinde sahneye taşıyan “Pette Yollarda”, Şirketimizin posta, kargo, bankacılık, teknoloji gibi alanlardaki hizmetlerini neşeli bir dille çocuklara tanıtıyor.


Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Pette Çocuk Tiyatrosu, 22/02/2019 tarihinde Balıkesir 10 Burda AVM’de küçük izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pette ve arkadaşları, Balıkesir 10 Burda AVM adresinde 18:00; 18:35; 20:00; 20:35 saatlerinde çocukları bekliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al | Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatları
    1. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    2. "Bu ülkenin güvenliği ümmetin..
    3. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    6. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    7. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    8. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    9. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    10. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    11. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    12. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    13. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    14. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    15. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    16. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    17. Standardizasyon teknik altyapısı..
    18. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    19. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    20. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı