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Petrolün varili 79,61 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varil ücreti, uluslararası piyasalarda 79,61 dolardan işlem görüyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:05
Petrolün varili 79,61 dolar seviyelerinde

Dün 78,92 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,41 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,25’lik artışla 79,61 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,20 dolardan alıcı buldu.

Dün açıklanan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 394,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,3 milyon varil düşüş göstermişti.

EIA'nın "Eylül 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.

OPEC’in petrol arz artışına gitmeyebileceği beklentisinin, fiyatların yükselmesine neden olduğunu aktaran uzmanlar, orta vadede fiyatların 79-80 bandında tutunacağı görüşünde.

Uzmanlara göre, ABD-Çin arasındaki ticari yaptırım savaşlarına karşın, ABD sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatları, Çin için avantajını koruyor. Diğer taraftan, Çin’in ABD’den gelen LNG kargolarına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başlaması, ülkenin bunun yerine Katar ve Avustralya kaynaklarına yöneleceği şeklinde değerlendiriliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 79,76 ile 79,89 dolar aralığının direnç, 79,50 ile 79,63 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:05
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