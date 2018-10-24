THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Petrolün varili 76,72 dolar sevilerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,72 dolardan el değiştiriyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
Petrolün varili 76,72 dolar sevilerinde

Dün 80,06 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,09 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,31 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 76,72 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,53 dolardan alıcı buldu.

ABD'de haftalık petrol stoklarının beklentinin çok üzerinde geleceği tahmini ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ülkesinin ABD yönetimiyle karşılıklı saygı çerçevesinde müzakereye hazır olduğunu belirtmesi üzerine petrolde aşağı yönlü hareketlenme hızlandı.

Öte yandan, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın petrol üretiminin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre günlük 150 bin varil artırdığını bildirdi.

Petrol piyasalarında bugün ABD'de açıklanacak petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 76,79 ile 79,90 dolar aralığının direnç, 76,57 ile 76,68 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
  1. Brent petrol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Yeni Havalimanı reklam filmi yayında
    1. İstanbul Yeni Havalimanı reklam filmi..
    2. MEB liselere giriş sınav örnek..
    3. Petrolün varili 76,72 dolar sevilerinde
    4. Renault’un 3. Çeyrek cirosu 11,5..
    5. Mehmet İhsan Taşer TÜBİTAK Yönetik..
    6. Borsa güne artışla başladı
    7. Tezgaha indi! Kilosu 70 liradan..
    8. Genç MÜSİAD Başkanları ‘Gelecek’ için..
    9. Avrupa ülkesinden flaş karar! 1800..
    10. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 5..
    11. Ankara'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    12. Gram altın 228 lira seviyelerinde..
    13. Kritik isim yaralı yakalandı! Bir..
    14. Erzincan'dan kahreden haber: Şehit ve..
    15. Adana'da hanımağa kılık değiştirdi..
    16. Trilyon dolarlık ‘Çöldeki zirve’..
    17. TÜBİTAK'a yeni atamalar yapıldı
    18. Suudi Arabistan dublörü kabul etti!
    19. Olay iddia! Suudilerden Cumhurbaşkanı..
    20. Sevindirici haber! Gol makinesi..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı