Petrol Ofisi'nin güneş enerjili istasyon sayısı artıyor

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi güneş enerjili istasyon sayısını artırarak sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, ilk olarak 2019'da Muğla Bodrum'da Paşalılar Petrol ile başlanan ve sırasıyla İzmir Çiğli'de Yaman Petrol, Torbalı'da As Mira Petrol, Antalya Alanya'da Ali Şahin Petrol ile devam eden güneş enerjili istasyon projesine, son olarak Ankara'da Kadem Petrol eklendi.

Söz konusu istasyonların güneş enerjisi sistemlerinin kurulumlarının RM İstanbul ve Solarçatı tarafından gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Petrol Ofisi, istasyonlarında güneş enerjisinden elektrik üreten toplam 258,61 kilovat kurulu güç ile sektöründe bu alanda da liderliği elinde bulunduruyor. Petrol Ofisi'nin 5 istasyonu, yıllık toplam 426 bin 368 kilovatsaat güneş elektriği tüketecek. Bu rakam 140 evin bulunduğu bir kasaba ya da mahallenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Petrol Ofisi istasyonlarda tüketilecek güneş enerjisinden üretilen elektrik ile aynı zamanda her yıl ortalama 1.280 ağaç kurtarılıyor, 196 tonluk karbon salımı da önleniyor."

Sayısı 5'e ulaşan güneş enerjili Petrol Ofisi istasyonları, elektrik ihtiyaçlarının tamamına yakınının güneş enerjisinden karşılamalarının yanı sıra ürettikleri fazla enerjiyi de şebekeye veriyorlar.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, şirketin, sektördeki liderliğin yüklediği misyonla geliştirmelere, yeniliklere imza attığını, öncülük ettiğini belirterek, "Bu 5 istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden elde etmesi de işte bu yaklaşımımızın, felsefemizin bir yansıması ve en güzel örneklerinden biridir. Bu alanda da lidere yakışır şekilde özen ve titizlikle hareket ettik, en iyisini, en idealini, ileri teknolojiyi hedefledik. Bu konudaki hedeflerimizi herhangi bir rakamla sınırlamadık. Uygun ve istekli olan, mümkün olan her istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılayabilmesi arzusu taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.