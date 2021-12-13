Petrol keşfi coşkuyla karşılandı

Petrol bulunan kuyunun yakınındaki İkiztepe Mahallesi’nin Muhtarı Mehmet Latif Yenigün, “Mutluyuz. Ülkemiz kazanınca biz de kazanıyoruz. Bu çalışmalardan memnunuz, devamını da istiyoruz” dedi. Tekir mezrasında yaşayan gençlerden Hakkı Yenigün, hafta sonu sevinçli haberi aldığını söyledi. Yenigün, “Köylülere destek, gençlere iş sahalarının açılmasını ümit ediyoruz. 10 yıldır buraya görevliler geliyor ve araştırıyor. Burada petrol olduğu biliniyor. Uzun süren çalışmalardan sonra bu yıl çıkmaya başladı. Çıktığını duyunca da sevindik. Burası verimli topraklar. Petrollerin bulunmasını isteriz. Bu topraklarımızın hem üstü hem altı zengin. Bereketli topraklarımız var. İnşallah ülkemize çok faydası olur” ifadelerini kullandı.