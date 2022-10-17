Petrol kayıplarını geri aldı!

ABD ham petrolü, cuma günü neredeyse yüzde 4 düştükten sonra varil başına 86 doların üzerinde işlem gördü. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pazar günü 20. Komünist Parti kongresinin açılışında yaptığı konuşmada, Çin'in bu yıl ekonomisini sürükleyen bir strateji olan katı Sıfır-Kovid politikasının yönünü değiştirmediğinin sinyalini verdi

Vanda Insights'ın Kurucusu Vandana Hari, "Bir ralli için net bir neden olmadığı için yukarı yönlü momentum sürmeyebilir” dedi.

Çin'deki ekonomik yavaşlama, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif para politikası ve daha güçlü doların da dahil olmak üzere, petrol için bir dizi düşüş faktörüne katkıda bulundu. Bu, OPEC+ ittifakının Kasım ayından itibaren yürürlüğe girecek olan petrol üretim kesintilerini gölgede bıraktı.

Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı, üretim kısıntılarının küresel ekonomiyi durgunluğa sokabileceği konusunda uyarırken, ABD kesintileri eleştirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD-Suudi ilişkilerini yeniden değerlendirme seçeneklerinin "güvenlik yardımına yaklaşımımızdaki değişiklikleri" içerdiğini söyledi.

Biden yönetimi, enerji kaynaklı enflasyonla mücadele ettiği için daha önce üreticilerden daha fazla petrol talep etmişti. Bu arada, St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard, merkez bankasının sonraki iki toplantısının her birinde faiz oranlarını 75 baz puan artırma olasılığını açık bıraktı.(Bloomberg)