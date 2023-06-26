Petrol karteli o kuruluştan iyimser 2045 tahmini!

OPEC, küresel petrol talebinin yirmi yıl içinde günde 110 milyon varile çıkacağını ve dünyanın enerji talebinin yüzde 23 artacağını söyledi.

Küresel merkez bankalarından gelen sıkılaşma mesajları kısa vadede resesyon endişeleri dolayısıyla enerji piyasalarında baskı yaratsa da petrol karteli OPEC uzun vadede enerji talebinin artacağı görüşünde.

OPEC, küresel petrol talebinin yaklaşık 20 yıl içinde günde 110 milyon varile çıkacağını ve dünyanın enerji talebini yüzde 23 oranında artıracağını söyledi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Enerji Asya konferansının açılışında yaptığı konuşmada ″Petrol öngörülebilir gelecek için vazgeçilmezdir″ dedi.

"Küresel görünüm değerlendirmemize göre, küresel petrol talebinin 2045 yılına kadar günde 110 milyon varile yükseleceğini görüyoruz" diyen Al Ghais, o tarihe kadar petrolün enerji portföyünün yaklaşık yüzde 29'unu oluşturmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleriyle örtüşmüyor

Bu tahmin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) yıllık talep artışının 2023'te günde 2,4 milyon varilden 2028'de günde 400 bin varile düşeceği yönündeki öngörüleriyle çelişiyor.

İki hafta önce UEA, petrokimya ve havacılık sektörlerinin desteğiyle küresel petrol talebinin 2022'ye göre yüzde 6 artarak 2028'de günlük 105,7 milyon varile ulaşacağını öngörmüştü.

OPEC Genel Sekreteri, petrol endüstrisine yapılan yetersiz yatırımın mevcut enerji sistemlerinin uygulanabilirliğini zora sokacağını ve bir "enerji kaosuna" yol açacağını da sözlerine ekledi.