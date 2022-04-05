Petrol fiyatlarından kötü haber! Suudi Arabistan duyurdu

Rusya- Ukrayna savaşa küresel petrol fiyatlarını sallamaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Asya'ya gönderilen gelecek ay vadeli Arab Light petrolünün varil fiyatını 9.35 dolara yükseltti.

Nisan'da bu rakam 4.40 dolardı. Bloomberg anketine katılan traderlar da fiyatlarda artış bekliyordu.

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, OPEC+'nin Perşembe günü petrol üretiminde kademeli artış kararının ardından geldi.

Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki 23 ülkeden oluşan OPEC+, ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin fiyat artışını önlemek için üretimi hızlandırma çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

Moskova hükümetinin Ukrayna'yı işgali finans piyasalarında çalkantıya neden olmuş, petrolün varil fiyatı da 100 doları aşmıştı.

Birçok alıcı bu gelişmeyle birlikte Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu. Bağımsız enerji ve emtia ticaret şirketi Vitol Group, ülkeden petrol akışının üçüncü çeyreğe kadar 1-3 milyon varil aralığında azalacağı tahmininde bulundu.