Petrol fiyatları yükselişte!

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stok verileri öncesi yedi aylık en düşük seviyeden yükseliyor.

Petrol, hisse senetleri toparlanırken ve Libya'nın en büyük sahasındaki üretimin durdurulması dikkatleri yeniden Orta Doğu'ya çekerken yükseldi.

Brent, önceki üç seansta yüzde 5'ten fazla düştükten sonra varil başına 78 dolara doğru tırmandı ve Pazartesi günü küresel bir çöküşün ardından Japon hisse senetleri ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükselirken ABD ham petrolü 74 doların üzerine çıktı. Libya'nın Sharara sahasındaki üretim tamamen durdu ve iki yönetim Kuzey Afrika ülkesi üzerindeki kontrolü ele geçirmek için mücadele ediyor.

Yatırımcılar, Hizbullah ve Hamas yetkililerinin suikastları nedeniyle İran ve bölgesel milislerin İsrail'e misilleme saldırısına karşı hala hazırlıklı olsa da, Tahran tam kapsamlı bir savaştan kaçınmak istediğini yineledi.

Yatırımcılar, 2022 başından bu yana en uzun süre olan beş haftalık üst üste düşüşün ardından ABD ham petrol stoklarını ölçmek için Salı günü ilerleyen saatlerde bir sektör raporuna bakacaklar. Resmi veriler Çarşamba günü açıklanacak.

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