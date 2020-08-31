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Aktüel Petrol devleri dünyanın kaçındığı plastiği Afrika'ya satmaya çalışıyor
Aktüel

Petrol devleri dünyanın kaçındığı plastiği Afrika'ya satmaya çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:56:27 -
Petrol devleri dünyanın kaçındığı plastiği Afrika'ya satmaya çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın dev petrol ve kimya şirketlerini temsil eden Amerikan Kimya Konseyi'nin (ACC), ABD yönetimine Kenya'yla imzalanacak serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde bu ülkenin plastiğe yönelik kısıtlamalarını hafifletmesi için baskı yaptığı ileri sürüldü.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace'e bağlı Unearthed'ın haberine göre, üyeleri arasında Shell, Exxon, Total, DuPont ve Dow gibi şirketlerin yer aldığı ACC, ABD'li üst düzey ticaret yetkililerine gönderdiği mektuplarda, ticaret anlaşması sayesinde Kenya'nın, ABD'li şirketlerin ürettiği plastik ürünlerin Afrika'daki diğer pazarlara ulaşabileceği bir merkez haline getirilebileceğini ifade etti.

Mektuplarda, plastik çöplerinin bu ülkeye taşınması için konulan sınırlandırmaların gevşetilmesi çağrısında bulunulurken özellikle Kenya gibi gelişmekte olan ülkelerde plastik atıkların toplanması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi için altyapının geliştirilmesine destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

- Çevreciler tepkili

Ülkenin bu atıkları dönüştürmek için yeterli kapasiteye sahip olmadığına işaret eden Kenyalı çevreciler, kısıtlamaların gevşetilmesinin Kenya'yı bir "plastik çöplüğüne" dönüştüreceği uyarısı yaptı.

ABD'li Demokratik Senatör Tom Udall ise dünyadaki plastik atık sorunuyla mücadele sözü veren dev şirketlerin aynı zamanda üretimi artırmaya çalışmasının "iki yüzlülük" olduğu yorumunda bulundu.

Resmi olarak serbest ticaret anlaşması görüşmelerine temmuz ayında başlayan ABD ve Kenya, gümrüksüz ticaretle iki ülke arasında ekonomik bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Görüşmeler bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamıyor.

Kenya gibi Afrika'da pek çok ülke tek kullanımlık plastik ürün ve poşetlere kısıtlama getirse de dünyanın diğer bölgelerinden "geri dönüştürülmek" amacıyla her yıl tonlarca plastik çöp kıtaya taşınıyor.

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