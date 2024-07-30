Petrol 80 doların altına geriledi
Petrol, bu haftaki OPEC+ toplantısından önce, küresel talebin gücüne yönelik endişelerle 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Petrol, bu haftaki OPEC+ toplantısından önce, küresel talebin gücüne yönelik endişelerle 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı Haziran başından beri ilk kez 80 doların altına indi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,44 dolardan işlem görüyor.
Petrol piyasası son haftalarda Çin ekonomisinin 5 çeyreğin en yavaş büyümesini kaydetmesiyle baskı altında. Ülkede petrol ithalat hacmi de düştü.