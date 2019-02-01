Petkim, Boccia Milli Takımı'na sponsor oldu

İzmir'in Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen sponsorluk imza töreninde konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon olarak 18 spor dalı ile faaliyetlerini sürdürdüklerini, hem paralimpik hem de uluslararası organizasyonlarda önemli dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış takımlar ve sporcuları olduğunu dile getirdi.

Uztürk, sponsor katkısı bulduklarında çocuklar gibi sevindiklerini, engelli çocukları sponsor bulamadıkları için yarışmalara gönderemediklerinde üzüldüklerini ifade ederek, katkılarından dolayı Petkim'e teşekkür etti.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, şirket olarak sadece Türkiye ekonomisine değil sosyal sorumluluk bilinciyle topluma da katkı sağladıklarını, Boccia Milli Takımı'na sponsor olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Kurum olarak yıllardır eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanları gibi pek çok farklı konularda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Mammadov, "Fakat Boccia'nın bizim için çok özel bir anlamı ve değeri var. Ağır engelli bireylerin sosyal hayata entegre olması, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri." diye konuştu.

Amaçlarının milli takımın 2020'de Tokyo'da düzenlenecek paralimpik oyunlarına katılması olduğunu ifade eden Mammadov, "Milli sporcularımızın motivasyonu ve azmiyle bunu başaracaklarına inancımız sonsuz. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ve Boccia Milli Takımı'mız ile bu gururu yaşamak bizim için çok değerli ve anlamlı. Her zaman onların yanında olacağız ve hep birlikte yeni başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Boccia Milli Takımı Antrenörü Şebnem Sezer de engelli çocukların azmini gördüğünde bambaşka bir dünya açıldığını, engelli sporcuların bu dünyadaki en büyük savaşçılar olduğunu kaydetti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Selim Özen ise ilk defa 2015'te Samsun'da resmi ulusal müsabakayı gerçekleştirdiklerini, 2019'da federasyon çatısı altında en kalabalık sporcu sayısına sahip olduklarını, ulusal ve uluslararası arenalarda Türk bayrağını gururla dalgalandıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.