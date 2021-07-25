Pestilli erişte tarifi | Pestilli erişte nasıl yapılır?
Pestilli tutmaç çorbası nasıl yapılır? Kastamonu, Erzurum, Bingöl gibi Anadolu'nun pet çok noktasında hazırlanan pestilli tutmaç çorbasının tarifi merak ediliyor. Peki, pestilli erişte için hangi malzemeler gerekli?
Leziz ve geleneksel bir lezzet arıyorsanız, tutmaç çorbasını hazırlayabilirsiniz. Peki, tutmaç çorbası nasıl yapılır?
Pestilli erişte tarifi
Malzemeler:
- Yarım su bardağı haşlanmış nohut
- Yarım su bardağı erişte
- Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
- 1 adet soğan
- Tuz
- Nane
- Karabiber
- Zeytinyağı
- 1 litre su
Terbiyesi için:
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
Pestilli erişte nasıl yapılır?
Nohutları bir gece önceden suya koyun. Ertesi sabah nohutların suyunu süzüp haşlayın. Ayrıc bir tencerede yeşil mercikmeği de haşlayın.
Bir tencerenin içerisine 1 litre su koyup kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine nohut, mercimek ve erişteyi ekleyin.
Erişteler yumuşayınca terbiyeyi ekleyin.
Un, yumurta sarısı ve yoğurdu çırpın.
Kaynayan sudan bir kepçe ekleyin.
Terbiyeyi yavaşça tencereye ekleyin.
5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Soğanı ince ince doğrayın.
Bir tavaya zeytinyağı alın ve soğanı kavurun.
Soğanın içine tuz, nane ve karabiberi ekleyin.
Soğanlı karışımı tencereye ekleyin bir taşım kaynatın.
Afiyet olsun.