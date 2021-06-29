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Dünya Peskov: Putin Rusya'yı korumak için her şeyi yapmaya hazır
Dünya

Peskov: Putin Rusya'yı korumak için her şeyi yapmaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gereklilik halinde ülkeyi korumak için her türklü yola başvuracağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 22:37:00 -
Peskov: Putin Rusya'yı korumak için her şeyi yapmaya hazır

Rossiya 24 televizyonunda bir programa konuk olan Dmitriy Peskov, Rusya’nın sınırlarının ihlal edilmesi durumunda Putin’in NATO gemilerine ateş açılması talimatı verip vermeyeceği sorusuna, Rus liderin gereklilik halinde ülkeyi korumak için her şeyi yapmaya hazır olduğu yanıtını verdi.

Peskov, “Ruslar olarak hepimizin her zaman bilmesi gereken bir şey var, Başkanımız gerekirse ülkemizi korumak için her zaman her şeyi yapmaya hazır” diye konuştu.

‘İngiltere gemisini Karadeniz’deki Rus ulusal sularına yollayarak provokasyon yaptı’

Kremlin Sözcüsü, Rus filosunun uyarı ateşi açmasına neden olan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisinin Karadeniz'deki eylemini provokasyon olarak değerlendirdi.

Peskov, İngiliz gemisinin Karadeniz’de Rus ulusal sularına girmesi ile ilgili soru karşısında, “Bunu anlıyoruz. Bu bir provokasyon, planlanmış ve bilinçli olarak yapılmış provokasyon” yanıtını verdi.

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