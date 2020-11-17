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Gündem 'Pes' dedirtti! Ekrem İmamoğlu'na 'Kentsel Dönüşüm' tepkisi
Gündem

'Pes' dedirtti! Ekrem İmamoğlu'na 'Kentsel Dönüşüm' tepkisi

AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı Kentsel Dönüşüm'ün de üzerine yatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:25:00 -
'Pes' dedirtti! Ekrem İmamoğlu'na 'Kentsel Dönüşüm' tepkisi

Göreve geldiğinden beri dişe dokunur bir icraati olmayan, halihazırda AK Parti'nin yaptığı projelerin üzerine yatarak PR çalışması yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez de 'Kentsel Dönüşüm' ile ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti.

İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz kamu kaynağını kullanıp vatandaşlara depreme karşı dayanıklı evler yapıyoruz, yapacağız. Beyoğlu Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını tamamladık ve vatandaşlara anahtarlarını teslim ettik. Bu konuda hep birlikte, hızlıca hareket etmek zorundayız." iddialarında bulundu.

İmamoğlu'na tepki, AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci'den geldi.

Birinci, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yok bu da doğru değil... Bahsettiğiniz yeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Kuruş paran gitmiyor oraya... :) Bilmesek yutacağız." ifadelerini kullandı.

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