Pes artık! Kamyonet kasasında bebek kundağı hayrete düşürdü

Kağıthane’de seyir halindeki kamyonetin kasasında kurulmuş kundak, sürücüleri hayrete düşürdü. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir sürücü, kundakta bebek olduğunu iddia etti.

Kamyonet kasasında bebek kundağı

Kağıthane’de trafikte seyreden bir sürücü, önündeki kamyonetin kasasında bebek kundağı olduğunu fark etti.

Kamyonet kasasındaki kundakta bebek taşındığını iddia eden sürücü, o anları telefon ile görüntülendi.

Trafikte seyretti

Uzun bir süre trafikte araçların arasında seyreden kundaklı kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.