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Siyaset Pervin Buldan'ın babası baba da Diyarbakırlı anneler anne değil mi?
Siyaset

Pervin Buldan'ın babası baba da Diyarbakırlı anneler anne değil mi?

Terör sevici Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Yaşanan bu gelişme sonrası terör sevici güruh Diyarbakır annelerini "provokatör" ilan eden Pervin Buldan'ı savunmaya başladı. Evlatları için çırpınan Diyarbakır annelerinin çığlıklarına kulak tıkayan güruhun bu tavrı "Pervin Buldan'ın babası baba da Diyarbakırlı anneler anne değil mi?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 19:34:00 -
Pervin Buldan'ın babası baba da Diyarbakırlı anneler anne değil mi?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında öldü.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşabilmek ümidiyle HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan acılı annelere "provokatör" diyen Pervin Buldan'a çıt çıkarmayan terör sevici güruh, babası üzerinden Pervin Buldan'a arka çıkıp savunmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen acılı anneler hakkında konuşan Buldan, evlat nöbeti tutan ailelere gözdağı vermeye kalktı.

AK Parti hükümetinin HDP ile uğraştığını iddia eden Buldan "HDP’den korkuyorlar, çünkü geleceklerini kaybedeceklerini biliyorlar" dedi.

Evlat nöbeti tutan ailelere "provokatör" diyen Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Yatıyorlar, kalkıyorlar, bizimle uğraşıyorlar. Bu davalar yetmediği için de provokatörleri parti binalarımızın önüne göndermekten geri durmuyorlar. Son örneğini üç gün önce genel merkezimiz önünde gördük. Bir provokasyonun planlı bir şekilde yapıldığına tanık olduk."

Babası ölünce terör sevici Pervin Buldan'a kalkan olup sahip çıkan güruhun bu hareketi "Pervin Buldan'ın babası baba da Diyarbakırlı anneler anne değil mi?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

 

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