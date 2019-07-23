Pervari'de PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.

Siirt'te Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildirildi.

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