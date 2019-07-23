0553 313 94 23

Pervari'de PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:35
Pervari'de PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

Siirt'te Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:35
  1. Siirt
  2. Pervari ilçesi
  3. Herekol dağı
  4. Terör operasyonları
  5. PKK mayınları
  6. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı
    1. Liselilerin matematikteki başarısı..
    2. "ByLock" soruşturmasında 16 kişi..
    3. Bitlis’te ‘torbacı’ operasyonu
    4. Dinar'da köylülerin "kum ocağı" tepkisi
    5. Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
    6. Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan
    7. İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e..
    8. Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son..
    9. Ümraniye’de korkutan çatı yangını
    10. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    11. Ordu'da seyir halindeki tır alev alev..
    12. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    13. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    14. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    15. Menemenspor'da transfer
    16. Kıvanç hayata tutunamadı
    17. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    18. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    19. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    20. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    21. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    22. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    23. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    24. Muğla'daki trafik kazası
    25. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    26. Kocaeli'de evlerden hırsızlık
    27. Kars’ın şehir içi yol ve..
    28. Jandarma Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit..
    29. Akıncı Üssü davası
    30. Basra Körfezi'nde gerilim tırmanıyor!..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi