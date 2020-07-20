  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-20 19:12:41 -
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 13 bin 187'ye, Kolombiya'da 6 bin 736'ya yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 187'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 3 bin 963 artışla 353 bin 590'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 241 bin 955 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 220 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 736'ya yükseldi.

Vaka sayısının 6 bin 578 artarak 197 bin 278'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 5 bin 957 artışla 91 bin 793'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı