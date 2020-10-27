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Aktüel Pertevniyal Lisesi mezunları, online "Pilav ve Aşure Günü" etkinliğinde buluştu
Aktüel

Pertevniyal Lisesi mezunları, online "Pilav ve Aşure Günü" etkinliğinde buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:47:31 -
Pertevniyal Lisesi mezunları, online "Pilav ve Aşure Günü" etkinliğinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Pertevniyal Lisesi mezunları, "Geleneksel Pilav ve Aşure Günü" etkinliğini kapsamında dijital ortamda bir araya geldi.

Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, her yıl Pertevniyal Lisesi bahçesinde yapılan pilav ve aşure günü, bu sene salgın nedeniyle sanal ortamda kutlandı.

Mezunları arasında Halit Kıvanç, Aydın Boysan, Metin Akpınar ve Zihni Göktay gibi ünlülerin de de bulunduğu Pertevniyal Lisesi, Geleneksel Pilav ve Aşure Günü geleneğini yaşatmak için sipariş veren tüm mezunlarının evlerine pilav ve aşureleri ücretsiz gönderdi.

Ayrıca, mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayan mezunlarına plaketleri gönderilerek, sosyal medya mecraları üzerinden kutlamalar ve söyleşiler gerçekleştirildi.

1950-2020 yılları arasındaki tüm mezunlar, dijital ortamda bir araya gelip, birbirleri ve öğretmenleri ile hasret giderdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği Başkanı Osman Gültekin, pilav ve aşure günlerinin Pertevniyalliler için her zaman bayram havasında geçtiğini, binlerce kişinin bu organizasyona katıldığını ama bu yıl kamu sağlığı açısından etkinliği okul bahçesinde yapmama kararı aldıklarını anlattı.

Bu yıl mezunların ve öğretmenlerin pilav ve aşurelerini evlerine gönderdiklerini aktaran Gülteksin, "Sosyal medya mecraları ile evlerine konuk olup Pertevniyal Pilav ve Aşure Günü deneyimini ve sıcaklığını onların evine taşıdık. Bu organizasyon, bu yapılış ve dağıtım biçimiyle Türkiye'de ve dünyada bir ilk. Bu sene pilav ve aşuremizi evde yedik, etkinlikleri evde seyrettik. Bu sayede geleneğimizi devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

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