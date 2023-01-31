‘Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir’ Zilettin adayını canlı yayında söyledi

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda da adaylık tartışmaları her geçen gün daha da büyüyor.

Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında saraçhane gerginliği

Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendi adını ortaya atması ve Akşener'in "kazanacak aday" söylemiyle Ekrem İmamoğlu'nu adaylık için desteklemesi ittifakta yeni bir kriz doğururken bunun son örneği Saraçhane Operasyonu oldu.

Yeni meydan okuma: Anadolu turları

Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya yaptığı icazet ziyareti esnasında Akşener'le birlikte Saraçhane'de miting yapan İmamoğlu gündeme gelme çabalarına bir yenisini daha ekleyerek Anadolu turlarına başladı.

İttifak içinde bu gelişmeler yaşanırken A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yayman, Millet İttifakı'nın adayına yönelik tahminini canlı yayında açıkladı.

Aday Kılıçdaroğlu olacak

6'lı masanın adayının Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyorum. Tüm mesajların alt alta koyulduğu zaman Kılıçdaroğlu adının ortaya çıktığı görülüyor. Buna dair çok sayıda delil de var.

Mıntıka temizliği yapılıyor

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında bir tartışma olsaydı Cihan Paçacı istifa etmek zorunda kalmazdı. Bir mıntıka temizliği yapılıyor. Bir türbeyi ziyaret ediyor Kılıçdaroğlu. Burada soy kütüğü okunuyor. Neden şimdi okunuyor?

Net olarak isim verdi

Cumhur İttifakı'nın yarışacağı rakip kendisi. Seçimin sonucu belli olmuş durumda. Kılıçdaroğlu aday olmuş durumda ya da bir süpermen buldular. Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmiş 11. seçimi de kaybedecek. Adayları net olarak Kılıçdaroğlu olacak.