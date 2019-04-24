Perküsyon terapisi parkinson hastalarına umut oldu

Parkinsona bağlı hareket yavaşlığı, güçsüzlük, denge bozuklukları, el ve kollarda titreme sorunları yaşayan hastalar, Parkinson Hastaları Derneği tarafından düzenlenen perküsyon terapisine katılıyor.

Profesyonel davulcu Fikri Yargıcı tarafından verilen beden perküsyonu eğitimi, yaklaşık bir saat sürüyor. Yargıcı'dan beden perküsyonu tekniği öğrenen hastalar, öğrendiklerini evde de tekrarlıyor.

Katılımcılardan herhangi bir ücret alınmıyor

Üyelerinin yaşam kalitesini arttırmak için haftada bir saat beden perküsyonu terapisi başlatan dernek, katılımcılardan herhangi bir ücret almıyor.

Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Uğurlu Kelçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden perküsyonunun parkinsonda iyileşmeler sağladığına dair bilgiler üzerine böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Çalışmaların çok keyifli geçtiğini ifade eden Kelçe, şöyle konuştu:

"Beden vücut koordinasyonunu sağlayan hareketlerin sonunda parkinson hastalarındaki değişimi görünce inanılmaz mutlu olduk. Yürümelerinde, el ve kol hareketlerinde farklılıkları yakından gördük. Parkinson hastalığında egzersizler ilaç kadar etkili. Hastalığın gidişatında egzersiz yapan bireyle egzersiz yapmayan birey arasında inanılmaz fark gözlemleniyor. Dernek olarak üyelerimize destek olmak istedik. İnşallah daha da güzel neticeler alacağımızı umuyorum. Desteklerinden dolayı da AbbVie firmasına teşekkür ediyoruz."

"Ev ödevi veriyorum"

Eğitmen Fikri Yargıcı ise hastalarla vücudun bazı noktalarını kullanarak çalım ve vuruş yaptıklarını dile getirdi.

Göğüs bölgesi, el, diz üstü, ayakları kullanarak 6-7 farklı melodi kullandıklarını hatırlatan Yargıcı, "Hareketleri belirli sıra ve tempoda yaparak çok güzel melodiler çıkarıyoruz. Hastalarda inanılmaz bir ilerleme var. Ritim algıları çok değişmeye başladı. El ve ayak koordinasyonları çok daha iyi olmaya başladı. İnşallah hastalarımızla bir gösteri hazırlayacağız. Bazen ev ödevi de veriyorum. Seneye umarım güzel bir gösteri yapacağız. 2 dakikalık bir perküsyon şovu olacak." dedi.

Parkinson hastası Levent Karcı da beden perküsyonuyla el ve kol koordinasyonunun geliştiğini söyledi.

Karcı, "Terapi öncesi elimle bir şey tuttuğum zaman düşürme korkusu yaşıyordum. Bu hareketlerden sonra bu korkum azaldı." dedi.