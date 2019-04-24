0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Perküsyon terapisi parkinson hastalarına umut oldu

İzmir'de parkinson tedavisi gören hastalar, rahatsızlıklarının etkisini azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla profesyonel davulcu eşliğinde toplu olarak beden perküsyonu yapıyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:47
Perküsyon terapisi parkinson hastalarına umut oldu

Parkinsona bağlı hareket yavaşlığı, güçsüzlük, denge bozuklukları, el ve kollarda titreme sorunları yaşayan hastalar, Parkinson Hastaları Derneği tarafından düzenlenen perküsyon terapisine katılıyor.

Profesyonel davulcu Fikri Yargıcı tarafından verilen beden perküsyonu eğitimi, yaklaşık bir saat sürüyor. Yargıcı'dan beden perküsyonu tekniği öğrenen hastalar, öğrendiklerini evde de tekrarlıyor.

Katılımcılardan herhangi bir ücret alınmıyor

Üyelerinin yaşam kalitesini arttırmak için haftada bir saat beden perküsyonu terapisi başlatan dernek, katılımcılardan herhangi bir ücret almıyor.

Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Uğurlu Kelçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden perküsyonunun parkinsonda iyileşmeler sağladığına dair bilgiler üzerine böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Çalışmaların çok keyifli geçtiğini ifade eden Kelçe, şöyle konuştu:

"Beden vücut koordinasyonunu sağlayan hareketlerin sonunda parkinson hastalarındaki değişimi görünce inanılmaz mutlu olduk. Yürümelerinde, el ve kol hareketlerinde farklılıkları yakından gördük. Parkinson hastalığında egzersizler ilaç kadar etkili. Hastalığın gidişatında egzersiz yapan bireyle egzersiz yapmayan birey arasında inanılmaz fark gözlemleniyor. Dernek olarak üyelerimize destek olmak istedik. İnşallah daha da güzel neticeler alacağımızı umuyorum. Desteklerinden dolayı da AbbVie firmasına teşekkür ediyoruz."

"Ev ödevi veriyorum"

Eğitmen Fikri Yargıcı ise hastalarla vücudun bazı noktalarını kullanarak çalım ve vuruş yaptıklarını dile getirdi.

Göğüs bölgesi, el, diz üstü, ayakları kullanarak 6-7 farklı melodi kullandıklarını hatırlatan Yargıcı, "Hareketleri belirli sıra ve tempoda yaparak çok güzel melodiler çıkarıyoruz. Hastalarda inanılmaz bir ilerleme var. Ritim algıları çok değişmeye başladı. El ve ayak koordinasyonları çok daha iyi olmaya başladı. İnşallah hastalarımızla bir gösteri hazırlayacağız. Bazen ev ödevi de veriyorum. Seneye umarım güzel bir gösteri yapacağız. 2 dakikalık bir perküsyon şovu olacak." dedi.

Parkinson hastası Levent Karcı da beden perküsyonuyla el ve kol koordinasyonunun geliştiğini söyledi.

Karcı, "Terapi öncesi elimle bir şey tuttuğum zaman düşürme korkusu yaşıyordum. Bu hareketlerden sonra bu korkum azaldı." dedi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Katar Devlet Bakanı, Külliye'de..
    3. Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    4. Başkan Şahin’e hayırlı olsun..
    5. Devrek’te düzenlenen el sanatları..
    6. Bozüyük Belediyesi’nden otopark..
    7. Asansörler bugün Bilecik’te çalışmadı
    8. Başkan Aydın, MHP lideri Bahçeli’ye..
    9. Milli Görüş’ün efsane eğitimcisinden..
    10. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    11. Turgutlu’da Bendeniz rüzgarı
    12. Kanyonda yürüyüşe çıkan çift kayboldu
    13. Atiker Konyaspor, Aziz Bekir ile..
    14. Erdoğan seçim öncesi açıklamıştı! 3600..
    15. Gebze’de boş araziye kaçak atık döken..
    16. Eczacılardan 'bitkisel ürün' uyarısı
    17. Genç karateciden Başkan Bıyık’a..
    18. Dünyanın geleceği için çalışıyorlar
    19. Hatay Barosuna 5 yeni avukat
    20. Kargo aracında eroin ele geçirildi
    21. TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim..
    22. İzmit Belediyesi’nde başkan yardımcısı..
    23. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    24. İngiliz ekipleri Muslera’yı gözüne..
    25. RTÜK çalıştayına katılacak..
    26. NATO hizmet binasına pompalı tüfekle..
    27. Perküsyon terapisi parkinson..
    28. Her çocuk için bir fidan dikildi
    29. Tedavi amaçlı kullanılacak bitkilere..
    30. İŞKUR GM Uzunkaya: “İstanbul’da 291..
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?