Perinçek'ten ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki: ABD'nin kaos planlarına hizmet ediyor!

Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlere yönelik ırkçı açıklamaları ile tepki toplayan Ümit Özdağ, bir tepki de Doğu Perinçek'ten geldi. Özdağ'ınTürk milleti ile mültecileri birbirine kışkırtmaya çalıştığını belirten Perinçek, "Yaptığı iş ABD'nin kaos planlarına hizmettir." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Çankaya ilçe kurultayında konuştu. Özellikle oy toplamak uğruna Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları başta olmak üzere son günlerde artan mülteci düşmanlığıyla ilgili uyarılarda bulunan Perinçek, kışkırtıcı söylemlerde bulunanlara tepki gösterdi.

"ABD'nin kaos planlarına hizmet ediyor"

Türkiye'deki mültecilere karşı ABD merkezli bir kampanya yürütüldüğünü ve bunun başında da Ümit Özdağ'ın olduğunu söyleyen Perinçek, "Ümit Özdağ da kendi kimliğini ortaya koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Türkiye'deki Suriyeli, Afgan kardeşlerimizle Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara karşı kışkırtmalar yapmak, bu tür propagandalarla Türk milletinin değerlerine dayanarak insanlarımızı kardeşlerine karşı şiddet uygulamaya davet etmekle mücadele ediyoruz. Bunların karşısındayız. Ümit Özdağ'ı da uyarıyoruz. Yaptığı iş ABD'nin kaos planlarına hizmettir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye karşı tuzak kurma hayallerinden vazgeçsinler"

Perinçek, ırkçı açıklamalarıyla Türk milleti ile mültecileri birbirine kışkırtmaya çalışan Özdağ'a sert çıkışta bulunarak şunları söyledi:

Bunların sesini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden Türk devletinden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardeşlerimizle yumruk yumruğa getirmekmiş.. Bu hayallerinden vazgeçsinler. Buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ'ı bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek, göreceksiniz pusacak. Biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak.

Perinçek, sosyal medya hesabından videosuna da yer verdiği paylaşımında, "Ümit Özdağ ateşle oynuyor." dedi.

Zafer Partisi İhsan Şenocak'ı hedef aldı

Öte yandan Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ı "Bu ülkeden gerekirse zorla göndereceğiz." diyerek tehdit edip skandal iftiralarla hedef aldı.