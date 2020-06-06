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Siyaset

Perinçek'ten çok konuşulacak HDP çıkışı! "Oradan bir 'oh' sesi duyacağız"

HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sevinen en başta Kürt vatandaşlarımız olacak. Oradan bir 'oh' sesini birlikte duyacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 05:33:00 -
Perinçek'ten çok konuşulacak HDP çıkışı! "Oradan bir 'oh' sesi duyacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk canlı yayınında Akıl Çemberi programına katıldı.

HDP'li iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin tartışıldığı programda; Perinçek, HDP konusundakini fikrini açık bir şekilde ortaya koydu.

Doğu Perinçek, "Topyekün bir mücadeleyle PKK sorununu çözebiliriz. Karşıda Amerika var. Hatta Fransa var. İsrail var. Bu güçlere karşı sadece Mehmetçik'i görevlendirerek polisi görevlendirerek sonuç alınamaz. O nedenle topyekün; devlet ve millet her cephede... Yalnız silahlı cephede değil. Meclis'e de sokmayacağız belediyeler de olamaz. Kürt vatandaşlarımız da rahatlayacak, özgürleşecek. Emin olun bugün kapatılsın HDP, en çok sevinecek olanlar; Güneydoğu'da yaşayanlar... Hakkari'de, Mardin'de Urfa'da, Muş'ta, Bitlis'te Bingöl'de... En başta Kürt vatandaşlarımız olacak. Oradan bir 'oh' sesini birlikte duyacağız. Bunu ben biliyorum. HDP'nin kapatılması köklü çözümdür. HDP'ye PKK'ya 90 milyon TL her yıl devlet bütçesinden veriliyor. Bu ne biçim çıkmazdır. Nasıl büyük bir paradokstur." ifadelerini kullandı.

 

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