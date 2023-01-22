Perinçek İsveç’i deşifre etti! Onlar kendi yaktıkları ateşte yanmaktadırlar

Türkiye'nin NATO'ya üyelik süreci için terörle mücadele şartları koştuğu İsveç'te ırkçı Rasmus Paludan, polis koruması altında Hz Muhammed'e hakaretler etti, Kur'an-ı Kerim yaktı. Vatan Partisi Genel Başkanı “İsveç Makamları, Kur’an-ı Kerim yakanlara izin vererek, çürüyen Batı’nın 'özgürlük' anlayışını bir kez daha sergilemiştir. İsveç yönetimi, bu eylemiyle NATO’ya katılmaya hak kazanmıştır.” dedi. MHP ve AK Parti de eyleme tepki gösterirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, nefret suçuna karşı İsveç'i ve tüm ülkeleri tavır almaya çağırdı.

DAKİKALARCA HAKARET ETTİ!

İsveç'te önceki gün, Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi. İznin ardından Türkiye'den ve dünyadan gelen bütün tepkilere rağmen eylem önlenmedi. Aksine İsveç polisi 'demokratik hak' bahanesiyle ırkçı Paludan için yüksek güvenlik önlemleri aldı. Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde eylem yapacağı alan bariyerler ve polisler tarafından koruma amaçlı çevrildi.

Ardından alana gelerek kışkırtma eylemine başlayan Rasmus Paludan, dakikalarca Türkiye'ye, İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir konuşma yaptı, Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı. Bu sırada Hz. Muhammed ile ilgili hakaret dolu bir karikatür de gösteren Rasmus Paludan, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek gazetecilere gösterdi.

FOTOĞRAF: İslam düşmanı Rasmus Paludan görevini tamamladıktan sonra İsveç polisi tarafından tebrik ediliyor.

'KUR’AN KAĞIT DEĞiLDİR Kİ YAKILABİLSİN'

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, kışkırtmaya ve İsveç makamlarının buna izni konusunda açıklama yaptı. Perinçek, özetle şunları belirtti:

“Avrupa Ortaçağının cadıları vardı.

“Bugün emperyalizmin zebanileri o cadıların soyundandır.

“Bunların işi gücü, hakikati yakmaktır, medeniyeti yakmaktır, bilimi yakmaktır, insanı yakmaktır ve şimdi de insanlığı yakmaktır.

“O cadılar, o zebaniler, dünyanın küresel olduğunu saptayan hakikat aşıklarını odunların üzerine çıkarıp yakıyorlardı.

“O cadılar, kadınları “günahkâr” ilan edip cadı kazanlarında kaynatıyorlardı.

“Onların zürriyetinden gelen Hitler, kitapları yakmıştı.

“Şimdi de Kur’an-ı Kerim’i yakmaya kalkışıyorlar.

“Yakamazlar. Kur’an-ı Kerim kağıt değildir ki, yakabilsinler.

“Hakikatle savaş, medeniyetle savaş, insanlıkla savaş, Mazlum Milletlerle savaş ve emekle savaş, bu emperyalist zebanilerini insanlığın bütün kutsallarıyla savaş cehennemine düşürmüştür.

“Kendi yaktıkları ateşte yanmaktadırlar.

“İsveç Makamları, Kur’an-ı Kerim yakanlara izin vererek, çürüyen Batı’nın “özgürlük” anlayışını bir kez daha sergilemiştir.

“İsveç yönetimi, bu eylemiyle NATO’ya katılmaya hak kazanmıştır.

“Emperyalizmin özgürlüğü, insanlığın kutsallarını yakma özgürlüğüdür.

“Emperyalizmin özgürlüğü, insanlığa düşmanlık özgürlüğüdür.

“Emperyalizmin özgürlüğü, millî devletleri yakma özgürlüğüdür.

“Emperyalizmin özgürlüğü, milletleri bölme özgürlüğüdür.

“NATO, Kur’an-ı Kerim’i yakmaya kalkanların insanlığa saldırı örgütüdür.”