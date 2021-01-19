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Yerel Perinçek aşı oldu
Yerel

Perinçek aşı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı, Mao'cu Doğu Perinçek, Çin'den getirilen koronavirüs aşısını yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:34:00 -
Perinçek aşı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de koronavirüs aşısı yaptıran siyasetçilerden oldu.

Perinçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

"Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi."

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