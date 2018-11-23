0553 313 94 23

Perde temizliği nasıl yapılmalı?

Evi bütün güzelliğiyle gözler önüne seren ince ayrıntılardan biridir perde. Perdenin nasıl temizleneceği ise hem önemlidir, hem de biraz sıkıntılı.

23 Kasım 2018 Cuma 17:03
Perde temizliği nasıl yapılmalı?

Yanlış bir yol izleyip eldeki perdeden olmak da var. Bu sebeple perde çeşitlerine göre nasıl temizlik yapacağınızı sizler için derledik. İşlerinizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz.

Kumaş ve tül perde temizliği

Kumaş ve tül perdeleriniz sadece kuru temizleme özelliğine uygun olabilir. Viskon, şönil, ipek ve tafta gibi kumaşlara sadece kuru temizleme yapılabilir. Konusunda uzman temizleme firmalarından hizmet alabilirsiniz. Yıkamaya uygun tüllerinizi ise 40 derece sıcaklığında çamaşır makinasında yıkayabilirsiniz.

Katlamalı perde temizliği

Katlamalı perdeler, tül ya da kumaştan dikilmiş olabilirler. Kumaşın cinsine göre yıkama veya temizleme yapılmalıdır. Mekanizma üzerindeki perdenin çıkarılıp takılmasında perdecinizden yardım alabilirsiniz. Yıkamaya uygun katlamalı kumaşlarınızı 30 derecede yıkamalısınız.

Stor perde temizliği

Stor perdeleri önce asılı yerinde elektrik süpürgesinin fırçalı ucuyla tozunu almalısınız. Stor perdeler aprelenmiş kumaşlardan hazırlandığı için fazla yıkamak iyi değil. Fakat yüzde 100 polyester kumaşlar için yıkama uygun olabilir. Düzgün ve sert bir zemine perdeyi yayarak köpüklü süngerle temizleyebilirsiniz.

PVC dikey perde temizliği

PVC dikey perde bantları, su ve deterjandan etkilenmezler. Bantları perde üzerinde detarjanlı bezle silebilirsiniz. Daha detaylı temizlik için bantları taşıyıcı raydan çıkararak yıkama yapabilirsiniz.

Ahşap jaluzi ve ahşap stor perde temizliği

Ahşap perdeleri belli zaman aralıklarında kaz tüyü ya da fiber toz alıcılarla tozunu alarak temizleyebilirsiniz. Yağ veya sigara isi olmuş ahşap jaluzi ve storları nemli bezle de silebilirsiniz.

Metal jaluzi perde temizliği

Plastik veya alüminyum jaluzilerinizin şeritlerini kapayıp toz alıcı tüylerle temizliğini yapabilirsiniz. Diğer bir temizleme şekli olarak metal jaluzileri düzgün bir zemine yayarak sabunlu su püskürterek yıkayabilirsiniz.

Perde bantları alüminyum veya plastik olduğu için paslanmaz. Fakat jaluzinin alt ve üst kasasını yıkama işleminden sonra kurulayınız. Yıkama sırasında detarjan kullandıysanız, perdeyi yerine asarak bantları açık şekilde kurumaya bırakınız. Aksi takdirde birbirine yapışan bantları ayırma esnasında bant üzerindeki boyalarda bozulma olabilir.

Pilise-duette perde temizliği

Pilise ve düet perdeler narin perde çeşidi olduğundan, kumaş katlarının bozulma riskine karşı sadece susuz bol köpüklü süngerle temizlemesini yapabilirsiniz. Polyester içeriği fazla ithal kumaşları da 30 derecede yıkayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:03
  1. perde temizliği
  2. perde temizliği nasıl yapılmalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne sütünün bu mucizelerini biliyor musunuz?
    1. Anne sütünün bu mucizelerini biliyor..
    2. Arapların İsrail'le normalleşmesi,..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 12..
    4. "Turu geçmek için elimizden geleni..
    5. Elazığ'da binanın bodrum katında..
    6. Güney Kore ve Rusya arasında kritik..
    7. Ayak mantarına sarımsak tentürü
    8. New York borsası düşüşle açıldı
    9. Bu görüntüler maçtan değil idmandan!..
    10. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    11. Bakanlık açıkladı! 34 terörist öldürüldü
    12. Döviz kurları
    13. Soğuklar gelince değeri daha iyi..
    14. Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste..
    15. Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor
    16. Irak'tan sel mağduru iç göçmenler için..
    17. Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu
    18. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    19. Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı
    20. İngiltere ile BAE arasındaki casusluk..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular