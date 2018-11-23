Perde temizliği nasıl yapılmalı?

Yanlış bir yol izleyip eldeki perdeden olmak da var. Bu sebeple perde çeşitlerine göre nasıl temizlik yapacağınızı sizler için derledik. İşlerinizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz.

Kumaş ve tül perde temizliği

Kumaş ve tül perdeleriniz sadece kuru temizleme özelliğine uygun olabilir. Viskon, şönil, ipek ve tafta gibi kumaşlara sadece kuru temizleme yapılabilir. Konusunda uzman temizleme firmalarından hizmet alabilirsiniz. Yıkamaya uygun tüllerinizi ise 40 derece sıcaklığında çamaşır makinasında yıkayabilirsiniz.

Katlamalı perde temizliği

Katlamalı perdeler, tül ya da kumaştan dikilmiş olabilirler. Kumaşın cinsine göre yıkama veya temizleme yapılmalıdır. Mekanizma üzerindeki perdenin çıkarılıp takılmasında perdecinizden yardım alabilirsiniz. Yıkamaya uygun katlamalı kumaşlarınızı 30 derecede yıkamalısınız.

Stor perde temizliği

Stor perdeleri önce asılı yerinde elektrik süpürgesinin fırçalı ucuyla tozunu almalısınız. Stor perdeler aprelenmiş kumaşlardan hazırlandığı için fazla yıkamak iyi değil. Fakat yüzde 100 polyester kumaşlar için yıkama uygun olabilir. Düzgün ve sert bir zemine perdeyi yayarak köpüklü süngerle temizleyebilirsiniz.

PVC dikey perde temizliği

PVC dikey perde bantları, su ve deterjandan etkilenmezler. Bantları perde üzerinde detarjanlı bezle silebilirsiniz. Daha detaylı temizlik için bantları taşıyıcı raydan çıkararak yıkama yapabilirsiniz.

Ahşap jaluzi ve ahşap stor perde temizliği

Ahşap perdeleri belli zaman aralıklarında kaz tüyü ya da fiber toz alıcılarla tozunu alarak temizleyebilirsiniz. Yağ veya sigara isi olmuş ahşap jaluzi ve storları nemli bezle de silebilirsiniz.

Metal jaluzi perde temizliği

Plastik veya alüminyum jaluzilerinizin şeritlerini kapayıp toz alıcı tüylerle temizliğini yapabilirsiniz. Diğer bir temizleme şekli olarak metal jaluzileri düzgün bir zemine yayarak sabunlu su püskürterek yıkayabilirsiniz.

Perde bantları alüminyum veya plastik olduğu için paslanmaz. Fakat jaluzinin alt ve üst kasasını yıkama işleminden sonra kurulayınız. Yıkama sırasında detarjan kullandıysanız, perdeyi yerine asarak bantları açık şekilde kurumaya bırakınız. Aksi takdirde birbirine yapışan bantları ayırma esnasında bant üzerindeki boyalarda bozulma olabilir.

Pilise-duette perde temizliği

Pilise ve düet perdeler narin perde çeşidi olduğundan, kumaş katlarının bozulma riskine karşı sadece susuz bol köpüklü süngerle temizlemesini yapabilirsiniz. Polyester içeriği fazla ithal kumaşları da 30 derecede yıkayabilirsiniz.