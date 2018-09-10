Perde pilavı tarifi

PERDE PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 yumurta

15 gr margarin

İç malzeme için:

2 su bardağı pirinç

2.5 su bardağı tavuk suyu

300 gr tavuk göğüs eti

1 kahve fincanı sıvıyağ

1 soğan

1 su bardağı soyulmuş badem

1 kahve fincanı kuşüzüm

1 tutam tarçın, karabiber ve yenibahar

2 çorba kaşığı limon suyu

30 gr oda ısısında yumuşatılmış tereyağı

Tuz

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci tuzlu ve 1 kaşık limon suyu eklenmiş sıcak suda 30 dakika bekletin. Süzüp bol suyla yıkayın. Tavuk etini tencereye alıp üzerini örtecek kadar su ilave ilave edin. 1 tutam tuz ve kalan limon suyunu katıp haşlayın. Süzüp eti tel tel ayırın.

Soğanı soyup kıyın. Kuşüzümünü şişmesi için ılık suda 5 dakika bekletip süzün.Sıvıyağı tencerede kızdırıp soğanı soteleyin.

Pirinci ilave edip tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Yarım bardak badem, kuşüzümü, tarçın, karabiber, yenibahar ve tuzu ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Tavuk eti ve 2.5 su bardağı kadar tavuk suyu ekleyip kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

Hamur için, un su, yumurta ve oda ısısında yumuşatılmış margarini çukur bir kapta karıştırıp yoğurun. Sert bir hamur hazırlayıp unlanmış zeminde merdane ile yufka büyüklüğünde açın. Ortası delik kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp kalan bademleri dekoratif bir şekilde yapıştırın. Üzerine yufkayı kenarları dışa sarkacak şekilde yayın. Pilavı ekleyip sarkan kısımları içe doğru kıvırıp kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Servis tabağına ters çevirip servis yapın.

Afiyet olsun.