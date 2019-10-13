Perakendeciler İstanbul’da buluşuyor
GPD tarafından yarın düzenlenecek olan 6. GPD – Ortak Gelişim Kongresi, dev perakendecileri Anadolu’nun dört bir yanında faaliyet gösteren tedarikçilerle bir araya getirecek.13 Ekim 2019 Pazar 10:56
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından yarın Wyndham Grand Istanbul Levent’te ‘6. GPD – Ortak Gelişim Kongresi’ düzenlenecek. Kongre, dev perakendecileri Anadolu’nun dört bir yanında faaliyet gösteren tedarikçilerle bir araya getirecek. GPD Başkanı Galip Aykaç’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği etkinlikte perakendeciler 2019’u değerlendirecek, 2020 hedeflerini paylaşacak.
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