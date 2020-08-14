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Ekonomi

Perakende satış endeksleri

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:21:42 -
Perakende satış endeksleri

ANKARA (AA) - Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda yıllık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 16,5 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,4 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 artış gösterdi.

- Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,2 azaldı.

Perakende ciro, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,6 yükseldi. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 43,4 artış olarak kayıtlara geçti.



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