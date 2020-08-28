Perakende devleri dijitale yatırım yapıyor Online shop adedi artıyor

Buğra Kardan

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecinde ürün alışverişi sanal ortama kaydı. Zorlu süreçte köklü e-ticaret siteleri ve çoklu kanal (multichannel) stratejilerini tavizsiz bir şekilde uygulayan perakende firmaları güçlenip büyüdüler.

Dönüşüm hız kazandı

2020’yi verimli geçiren, 2021 için de umutlu olan söz konusu sitelerin ve firmaların Covid-19’a karşı iyi bir imtihan vermelerinde hızla dijitalleşmeleri önemli rol oynuyor. Nitekim satış ve dağıtım ağını kuvvetlendiren e-ticaret platformu Gittigidiyor.com; gerek mart, gerek nisan, gerek mayıs aylarında müşterilerine müşteri ekledi, başarılı bir satış grafiği ortaya koydu. Platformun ticari direktörü Bülent Elçin, pandemi tehdidinin internetten ürün alım satımını önemli ölçüde arttırdığını kaydederek, “Doğal olarak e-ticaret ilgi odağı oldu ve dev perakende markaları dijitalleşme yatırımlarını eksene aldılar” dedi.

6 kat büyüdü

Öbür taraftan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni normale geçişin ardından multichannel satış stratejisini devam ettiriyor. Bu strateji meyvelerini veriyor. Öyle ki; şirket, 2020’nin ikinci çeyreğinde online satışlarda 2019’un aynı dönemine göre yüzde 580 büyüme kaydetti. Online satış gelirlerini 559 milyon liraya yükseltti.

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, Covir-19’a rağmen atılımlarının devam ettiğini dile getirerek, “Dijitalleşme yatırımlarımız ve müşteri odaklı çalışmalarımız sayesinde değişime hızla adapte oluyoruz. Önemli aşamalar kat ediyoruz. Yeni normalde ise online kanallarımızla müşterilerimize daha güçlü bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

E-ticarette iddialı

Ürün portföyünü ve müşteri adedini önemli ölçüde arttıran elektronik perakende zinciri MediaMarkt, e-ticarette iddialı. Zira zincir, internet ve mobil telefon kanalıyla yapılan ürün satışlarını önemli ölçüde arttırdı. CEO Yenal Gökyıldırım, Covid-19 sürecinin online satış kanalları mediamarkt.com.tr’yi öne çıkardığını söyledi. Gökyıldırım, ayrıca sancılı süreçte e-ticarete yaptıkları yatırımın yerinde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

E-Store’lar ön planda

D’S Damat, Damat ve Tween markalarıyla bilinen Orka Holding ise yeni erkek giyim ürünlerini Online Shop’ta tanıtıp satışa sunuyor. Holding tarafından vitrine çıkarılan yazlık gömleklere ve pantolonlara rağbet yoğun.

Ürünleriyle beğeni toplayan LC Waikiki ve DeFacto da e-ticaretin perakendeden alacağı payı büyütmeyi planlıyor. Colin’s, FLO, Koton ve Mavi gibi markalar da e-store’ları yahut online şubeleriyle ön plandalar.