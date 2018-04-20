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Pepe'nin kartı silinecek mi?

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe' nin kartı iptal edilmeyecek.

20 Nisan 2018 Cuma 09:28
Pepe'nin kartı silinecek mi?

Derbinin tatil edilmesinden sonra Pepe'nin kırmızı kartına dair merak edilen sorular yanıt buldu. Mücadelenin hükmen Beşiktaş lehine sonuçlanması halinde kartı iptal olabilir görüşü öne sürülen oyuncuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Buna göre TFF, karşılaşmayı hükmen Beşiktaş'a verse bile Pepe'nin kırmızı kartı silinmeyecek. Portekizli yıldız böylelikle Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Direkt kırmızı kart olduğu için 2 maç ceza alması beklenen tecrübeli oyuncu Tahkim Kurulu'ndan indirim alamaması durumunda ise Galatasaray maçında da oynayamayacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:28
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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