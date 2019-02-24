Pepe ilk golünü attı! Porto farka koştu Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Porto deplasmanda Tondela'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Porto, deplasmanda Tondela ile karşı karşıya geldi.



Ligin 23. haftasında oynanan karşılaşmayı Porto, 3-0 kazandı. Porto'nun ilk golünü Beşiktaş'tan ayrılarak Porto'ya transfer olan Pepe kaydetti. Pepe'nin 11. dakikada gelen golüyle maçın ilk yarısı 1-0 Porto'nun galibiyetiyle tamamlandı.



Tondela - Porto karşılaşmasının ikinci yarısına hızlı başlayan taraf yine Porto oldu. Mücadelenin 52. dakikasında Oliver Torres topu ağlara yollayarak skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Herrera, 74. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve Porto, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

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