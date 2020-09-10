Pentagon'un bulut ihalesini kaybeden Amazon, eski NSA direktörünü işe aldı

WASHINGTON (AA) - Online satış devi Amazon, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini kaybedince eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü ve Siber Güvenlik Komutanı emekli Orgeneral Keith Alexander'ı şirketin yönetim kurulu üyesi olarak atadı.

Son zamanlarda Pentagon'un mega projesi Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini Microsoft'a kaybetmesi ile gündeme gelen Amazon, yönetim kuruluna dikkat çekici bir atama yaptı.

Şirket, 10 kişilik yönetim kurulunu 11'e çıkardı ve kurula ABD'nin en kritik kurumlarından NSA ve Siber Güvenlik Komutanlığını yönetmiş olan emekli Orgeneral Alexander'i ekledi.

Amazon, söz konusu atamanın JEDİ ihalesi ile ilgili olmadığını ve emekli komutanın şirketin ihaleye giren birimi Amazon Web Hizmetleri ile herhangi bir ilişkisi olmayacağını iddia etse de şirketin bu atamayla bundan sonraki savunma ihalelerine odaklanacağı yorumları yapıldı.

- Amazon ile Pentagon arasında ihale anlaşmazlığı

Amazon, geçen yıl ekim ayında yapılan JEDİ ihalesini şubat ayında mahkemeye vermiş ve Pentagon'un haksız yere ihaleyi Microsoft'a verdiğini iddia etmişti.

Mahkeme ise başlamak üzere olan projeyi durdurmuş ve durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı Amazon'un 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar vermişti.

Yasal süreç devam ederken Pentagon, ihaleyi gözden geçirme sürecini tamamladığını ve yapılan değerlendirmede ihaleyi ilk kazanan Microsoft şirketinin teklifinin hala en iyi teklif olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, mahkemenin şubat ayında verdiği durdurma kararı nedeniyle projenin şimdi başlamayacağı ancak Pentagon'un Amerikan ordusunun tüm bilgilerinin saklanacağı projenin bir an önce başlamasını beklediği kaydedilmişti.

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren projenin 10 yılda tamamlanması planlanıyor.



