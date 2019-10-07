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Pentagon'dan yeni açıklama: Türkiye'nin...

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu duyurdu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:37
Pentagon'dan yeni açıklama: Türkiye'nin...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı.

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

"ABD askerleri Türkiye'nin önünde durmayacak"

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını AA muhabirine değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti.

Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:37
  1. ABD
  2. Pentagon

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı4 dk önce
    İyi düşünelim aklı selimi elden bırakmıyalım.Sonuçlarını iyi hesap edelim. Gerçekten beka problemiyle karşılaşa biliriz. Harekat başlarsada birliğimizi bozmayalım birbirimizin kalbini kırmayalım. Hangi görüşten olursak olalım cephede sırt sırta olacağız. Cephede hiç kimse sırtını dayadığı silah arkadaşının siyasi görüşünü merak etmiyor.
  • seysellerseyseller11 dk önce
    s400 ler geldi hazır hale getirilmiş batarya yokmu koral ile birlikte hiç ecnebi uçak uçamaz orda
  • özkanözkan14 dk önce
    yine dönüşüklü danışıklı işler
  • Sefer YEĞENSefer YEĞEN18 dk önce
    Size zaten ihtiyacımız de yokdu ,bizde bir gece ansızınincili hava üstünü kapatırız,gerisini siz düşunun CONİ
  • Tr.Tr.29 dk önce
    Bu hava sahasını kapattık demek olduğuna göre;İncirlik,Kürecik niye hala açık ?...

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