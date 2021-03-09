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Gündem Pentagon'dan Türkiye'ye gecikmeli başsağlığı mesajı
Gündem

Pentagon'dan Türkiye'ye gecikmeli başsağlığı mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen hafta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopter kazasında şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 03:31:00 -
Pentagon'dan Türkiye'ye gecikmeli başsağlığı mesajı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un geçen haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

John Kirby, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabını da etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

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