Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı
Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı

Yücel Kaya
Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Washington kulislerinden sarsıcı bir iddia geldi. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), İran topraklarında haftalarca, hatta aylarca sürebilecek bir kara operasyonu için planlamalar yaptığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD’nin İran’a yönelik başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında strateji değişikliğine gidiliyor. Son 4 haftadır devam eden karşılıklı hava saldırılarının ardından, savaşın "yeni bir aşamaya" geçebileceği belirtiliyor.

Kaynaklar, bu yeni safhanın mevcut çatışmalardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Planlanan harekatın tam ölçekli bir işgalden ziyade;

  • Özel kuvvetlerin katılacağı baskınlar,

 

  • Stratejik noktaların imhası,

 

  • Belirli bölgelerin kontrol altına alınması gibi hedefleri kapsadığı ifade ediliyor.

Kritik hedefler: Harg Adası ve Hürmüz Boğazı

Haberde, Pentagon’un operasyon seçenekleri arasında İran'ın can damarı sayılan noktaların ilk sırada olduğu vurgulandı:

  1. Harg Adası: İran’ın en büyük petrol ihracat merkezi.
  2. Hürmüz Boğazı: Dünya petrol sevkiyatının kalbi olan bölgedeki kıyı şeridine yönelik baskınlar.

Yetkililer, kara operasyonunun ABD askerlerini doğrudan insansız hava araçları (İHA), füzeler ve el yapımı patlayıcıların (EYP) hedefi haline getirebileceği riskine dikkat çekiyor. Operasyonun süresiyle ilgili ise Pentagon içinde "birkaç hafta" ile "birkaç ay" arasında değişen farklı görüşler hakim.

Beyaz Saray'dan açıklama: "Karar verilmiş değil"

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Beyaz Saray, temkinli bir duruş sergiledi. Sözcü Karoline Leavitt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın nihai bir karar verdiği anlamına gelmez."

Bu açıklama, askeri hazırlıkların en üst seviyede olduğunu doğrularken, nihai emrin henüz verilmediği şeklinde yorumlandı.

Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı
