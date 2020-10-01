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Aktüel Pentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması:
Aktüel

Pentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması:

“Hem Azerbaycan hem de Ermenistan’a verdiğimiz tüm yardımı iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkilendirilmeyecek şekilde dikkatlice yapılandırdık”

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:29:33 -
Pentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması:

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Azerbaycan ve Ermenistan’a askeri desteği hiçbir şekilde iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkili olmayacak şekilde yapılandırdıklarını açıkladı.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, “Hem Azerbaycan hem de Ermenistan’a verdiğimiz tüm yardımı iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkilendirilmeyecek şekilde dikkatlice yapılandırdık.” ifadesini kullandı.

Durumun oldukça değişken olduğunu ve Pentagon’un olayları yakından izlediğini belirten Campbell, “Şiddeti kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz.” dedi.

Sözcü Campbell, ayrıca ABD’nin iki tarafa da çatışmaları durdurma ve Minsk Grubu ile görüşmelere başlaması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak üzere 1992'de kurulan Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatına bağlı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya ortak bir açıklama yaparak iki tarafa çatışmaları durdurma ve müzakere masasına koşulsuz oturmaya çağırmıştı.

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