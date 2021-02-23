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Gündem Pentagon Sözcüsü Kirby'den Türkiye'ye küstah S-400 uyarısı
Gündem

Pentagon Sözcüsü Kirby'den Türkiye'ye küstah S-400 uyarısı

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD'nin Patriot satışı konusunda sıkıntı çıkarmasının ardından Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi adeta tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 22:44:00 - 2021-02-23 23:26:07
Pentagon Sözcüsü Kirby'den Türkiye'ye küstah S-400 uyarısı

Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi adeta tehdit etti. Daha önce ABD yönetiminin Patriot satışlarında çıkardığı sorunları görmezden gelen Kirby, Türkiye'nin F-35 programındaki rolünün hala askıda olduğunu belirterek, "Bir kez daha S-400'ü muhafaza etmeme konusunda uyarıyoruz" dedi. Kirby ayrıca, Türkiye'nin imkanı olduğu halde Patriot almadığını iddia etti.

Türkiye'ye küstah S-400 uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, F-35 programıyla ilgili açıklama yaptı. Kirby, "Türkiye’nin F-35 programındaki rolü hala askıda. Türkiye’yi bir kez daha S-400’ü muhafaza etmemesi konusunda uyarıyoruz" dedi. Türkiye'nin yıllar boyunca Patriot hava savunma sistemi alma imkanına sahip olduğunu öne süren Kirby, "Fakat bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve etkinlik sağlayan S-400’ü seçtiler" ifadelerini kullandı.

Kirby'nin açıklamalarını Voice of America’nın Pentagon muhabiri Jeff Seldin sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkardı

Hava savunma sistemi almak için girişimlerde bulunan Türkiye, ABD'nin Patriot satışında pürüz çıkarmasının üzerinden Rusya'dan S-400 almıştı. Daha sonra ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

Trump Obama yönetimini suçlamıştı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Türkiye ile yaşanan Patriot gerilimi, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde de devam etmişti. Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye yönelik haksız suçlamaların yapıldığı dönemde ABD eski Başkanı Trump, "Obama ‘Hayır’ dedi. Sürekli ‘Hayır’ dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi" ifadesini kullanmıştı.

 

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Yorumlar

Mehmet

Biz ata sözü it ürür kervan yürür başka söze ne hacet
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Recep

Su 57 alalım en iyisi varsa daha iyisi yeter ki özellikli silah olsun
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