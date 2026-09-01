  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevre iller sallandı! Amedspor evinde Fırtına'yı devirdi Beşiktaş'tan Çorum FK'ya gol yağmuru Hamas, İsrail'in alçaklığını ifşa etti Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı! YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı O ilimizde sel bilançosu ortaya çıktı! Hasar 2,2 milyon lirayı aştı 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişti! NASA evrenin genişlemesinin sırrını çözecek İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: “Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın”
Ekonomi Penta Teknoloji’den 11 ülkelik bölgesel büyüme hamlesi!
Ekonomi

Penta Teknoloji’den 11 ülkelik bölgesel büyüme hamlesi!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Penta Teknoloji’den 11 ülkelik bölgesel büyüme hamlesi!

Penta Teknoloji, OKI ile Türkiye’de başlayan iş birliğini Orta Doğu ve Afrika’ya taşıdı. Şirket, Türkiye’nin yanı sıra 11 ülkede OKI’nin bölgesel distribütörlüğünü üstlenerek uluslararası teknoloji dağıtımındaki konumunu güçlendirdi.

Türkiye'nin öncü katma değerli teknoloji distribütörü Penta Teknoloji, teknoloji markalarıyla geliştirdiği uzun soluklu iş birliklerini güçlendirmeye ve küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Şirket, uzun yıllardır Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduğu endüstriyel baskı teknolojilerinin önde gelen küresel markalarından biri olan OKI ile imzaladığı yeni anlaşma ile Orta Doğu ve Afrika'daki faaliyet alanını genişletti. Bu kapsamda Penta Teknoloji, Türkiye ile birlikte; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Tunus'u kapsayan 11 ülkede OKI'nin bölgesel distribütörü oldu. Yeni iş birliğiyle şirket, baskı teknolojileri dağıtımındaki uluslararası etkinliğini ve stratejik konumunu pekiştirdi.

 

Anlaşmayla birlikte Penta Teknoloji, Orta Doğu ve Afrika'daki 11 ülkede OKI'nin bölgesel dağıtım operasyonunun liderliğini üstlenecek. Şirket, dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra operasyon, yönetişim ve süreç yönetimi alanlarındaki uzmanlığıyla OKI'nin bölgedeki büyüme stratejisinin hayata geçirilmesinde de kritik rol alacak. Yeni iş birliği, Penta Teknoloji'nin teknoloji dağıtımındaki rolünü uluslararası bir seviyeye taşırken aynı zamanda şirketin bölgesel teknoloji ekosistemine yön veren stratejik iş ortağı konumunu da güçlendirecek.

 

“Bölgesel teknoloji ekosistemindeki konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, Japon teknoloji devi OKI ile Türkiye’de başlayan iş birliğinin bölgesel yapıya dönüşmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "2017 yılından bu yana Türkiye'de tek distribütörü olarak faaliyet gösterdiğimiz OKI ile iş birliğimizin, bugün Orta Doğu ve Afrika'da 11 ülkeyi kapsayan bölgesel bir yapıya dönüşmesi, Penta Teknoloji'nin yıllar içinde ortaya koyduğu operasyonel mükemmelliğin, iş ortağı ekosistemine sunduğu katma değerin ve uluslararası ölçekte kazandığı güvenin somut bir göstergesidir. OKI'nin geniş bir coğrafyada dağıtım operasyonlarının liderliğini üstlenecek olmaktan memnuniyet duyuyor, bu anlaşmayı şirketimizin uluslararası büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Yeni dönemde Orta Doğu ve Afrika'nın yüksek potansiyele sahip pazarlarında sektör tecrübemizi, yetkin insan kaynağımızı ve operasyonel gücümüzü daha geniş bir ekosisteme taşıyarak iş ortaklarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Penta Teknoloji olarak bu yeni yapıyla birlikte uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bölgesel teknoloji ekosistemindeki gücümüzü ileri taşımaya kararlıyız.”

Osmanlı’nın zarif mirası pulda yaşatılıyor!
Osmanlı’nın zarif mirası pulda yaşatılıyor!

Ekonomi

Osmanlı’nın zarif mirası pulda yaşatılıyor!

Mitsubishi Electric’ten üretime süreklilik sağlayan çözüm!
Mitsubishi Electric’ten üretime süreklilik sağlayan çözüm!

Ekonomi

Mitsubishi Electric’ten üretime süreklilik sağlayan çözüm!

Kuveyt Türk’ün aktifleri 1,60 trilyon TL’ye ulaştı!
Kuveyt Türk’ün aktifleri 1,60 trilyon TL’ye ulaştı!

Ekonomi

Kuveyt Türk’ün aktifleri 1,60 trilyon TL’ye ulaştı!

SPK’den borsa dışı pay satışlarına yüzde 2 ve yüzde 4 sınırı
SPK’den borsa dışı pay satışlarına yüzde 2 ve yüzde 4 sınırı

Ekonomi

SPK’den borsa dışı pay satışlarına yüzde 2 ve yüzde 4 sınırı

6 binden fazla ürün, yüzde 50’ye varan indirim! Okul zili çalmadan ihtiyaçlar kapıda!
6 binden fazla ürün, yüzde 50’ye varan indirim! Okul zili çalmadan ihtiyaçlar kapıda!

Ekonomi

6 binden fazla ürün, yüzde 50’ye varan indirim! Okul zili çalmadan ihtiyaçlar kapıda!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23