Penta Teknoloji ve Autodesk, iş ortaklarıyla geleceğin teknoloji yol haritasını değerlendirdi

Türkiye’nin öncü katma değerli teknoloji dağıtım şirketi Penta Teknoloji; mimarlık, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı, üretim, medya ve eğlence sektörlerine yönelik çözümler sunan Autodesk ile “FY27 Kick-Off” etkinliğini düzenledi.

Yaklaşık 180 katılımcıya ev sahipliği yapan organizasyon, Penta Teknoloji ile Autodesk’in Türkiye ve global ekiplerini, Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş ortaklarıyla bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında, geçmiş döneme ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra hedefler, stratejik öncelikler, sektörel dönüşüm alanları, ortak büyüme ve potansiyel iş birliği fırsatları ele alındı. Programın teknik oturum ve interaktif atölye çalışmalarında; yapay zekâ uygulamaları, müşteri odaklı kampanya kurgularının güncel teknolojilerle verimliliğinin artırılması ve iş ortaklarının sahada daha etkin konumlanmasına yönelik başlıklar paylaşıldı. Sektör odaklı içerikler kapsamında ise; mimarlık, mühendislik, inşaat ve üretim alanlarına yönelik çözüm modelleri, gerçek iş senaryoları ve uygulama örnekleri üzerinden katılımcılara aktarıldı.

Fatih Erünsal: “İş ortaklarımızın değer üreten bir rol üstlenmesine katkı sağlıyoruz”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sektörde sürdürülebilir başarının güvene dayalı, güçlü iş birlikleri ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru çözümler geliştirmekten geçtiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Autodesk ile yürüttüğümüz iş birliği, kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde iş ortaklarımızın daha etkin ve katma değer yaratan bir rol üstlenmelerine katkı sağlıyor. Günümüzde sektörlerin gelişim yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alan yapay zekâ, otomasyon ve veri odaklı çözümlerin; müşterilerin iş süreçleriyle doğru şekilde entegre edildiğinde gerçek değer ürettiğine inanıyor, çalışmalarımızı bu odakla yürütüyoruz. Geçtiğimiz dönemi değerlendirme ve gelecek döneme dair stratejik hedefleri önceliklendirme fırsatı bulduğumuz FY27 Kick-Off etkinliğimizin, sektörün geleceğine yönelik ortak başarı anlayışını güçlendiren önemli bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum. Penta Teknoloji olarak veriye dayalı ve yapay zekâ destekli çalışma modellerini uçtan uca çözümlerle bir araya getirerek; iş ortaklarımızın ölçülebilir başarılarla büyümesine, pazardaki rekabetçi konumlarını pekiştirmelerine ve Türkiye’deki bilişim ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”