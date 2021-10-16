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Aktüel Pendik'te kaza: 2 yaralı
Aktüel

Pendik'te kaza: 2 yaralı

Pendik'te bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 23:07:00 -
Pendik'te kaza: 2 yaralı

Pendik'te bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Pendik Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden 34 PL 0074 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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