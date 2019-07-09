Pendik'te E-5'te dün meydana gelen olayda emniyet şeridinde ilerleyen Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi olduğu ortaya çıkan Hüseyin ve Hasan Sel kendisine yol vermeyen aracın önüne aniden geçerek durdurarak içerisinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldırması gerekçesiyle aldığı ceza belli oldu. Hasan Sel ve Hüseyin Sel ne kadar ceza aldı? Pendik'te hamile kadına saldıranlar ne kadar ceza aldı? Son dakika Hasan Sel ve Hüseyin Sel cezası

Pendik'te E-5'te dün meydana gelen olayda emniyet şeridinde ilerleyen Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi olduğu ortaya çıkan Hüseyin ve Hasan Sel kendisine yol vermeyen aracın önüne aniden geçerek durdu. Daha sonra içerisinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın dikiz aynasını kıran Hüseyin Sel otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı. Şirketin sahiplerinden trafik terörü estiren Hüseyin Sel yaptığı yazılı açıklamada saldırma değil olayı yatıştırma var denilerek "ani rahatsızlık geçiren annelerinin yanına gitme gayreti içinde" olduğu vurgusu yapıldı. Pendik’te trafikte yol verme kavgası nedeniyle hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Hasan Sel'in ehliyetine el konularak, bin 110 TL para cezası kesilmişti.

İddianame hazırlandı

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan inceleme sonucunda müştekilere ait aracın sol dikiz aynası, ön kaput ve ön tamponda hasar oluştuğunun belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri bu eylemlerin olay esnasında müştekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan video görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelenmesi sonucu hazırlanan raporla sabit olduğu ifade edilen iddianamede, her 2 şüphelinin de ifadelerinde olayın müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın trafikteki kusurlu davranışından ve kendilerine hakaret etmesinden kaynaklandığını belirtmişlerse de soruşturma kapsamında bu savunmayı destekleyen hiçbir delil elde edilemediği vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin eylem birliği içerisinde müştekilere ait kara ulaşım aracını seyir halindeyken cebren durdurup, her iki müştekiyi hürriyetlerinden yoksun kılmak ve aynı zamanda kasıtlı çarpışma ve sonrasındaki fiziki müdahale ile müştekilere ait araca zarar vermek suretiyle üzerlerine atılı suçları müştereken işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede bu kapsamda şüpheliler, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5 yıl dörder aydan yirmişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüphelilerin eylemlerini zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle cezalarda artırım yapılması da talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Şüphelilerin şikayetine takipsizlik

Öte yandan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in ifadelerinin alındığı sırada, müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın kendilerine hakaret edip, araçlarına çarpmak suretiyle zarar verdiğini iddia ederek yaptıkları şikayete ilişkin de takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararında, mevcut delillerin olayların Hasan ve Hüseyin Sel'in suç teşkil eden kasıtlı davranışlarından kaynaklandığına işaret ettiği, bu nedenle şüpheli olan Yunus Emre Bahçıvan'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı belirtildi.