  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pendik'te banka takipli hırsızlık

Banka şubesinden para çeken kişiyi takip ederek aracının camını kırıp parasını çalan 4 şüpheli kaçtı - Parası çalınan kişi tarafından silahla yaralanan 2 kişi, yakalanarak hastaneye kaldırıldı - Polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:55:08 -
Pendik'te banka takipli hırsızlık

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir banka şubesinden para çeken kişiyi takip eden 4 şüpheli, kişinin park ettiği aracının camını kırarak içindeki parayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi, bankadan para çektikten sonra 34 EKJ 88 plakalı aracıyla aynı amaçla Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki başka bankaya geldi. Arabasını bankanın önüne park eden kişi, bankaya girerken aracının camının patlatıldığını fark etti.

Silahını çeken kişi, aracından paraları alarak kaçanların üzerine ateş ederek 2'sini yaraladı. Yaralılar, beraberindeki diğer 2 kişiyle bir araca binerek kaçtı. Şüpheliler olay yerinin yakınındaki Dualı Sokak'ta aracı terk etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yakalanan yaralı şüpheliler T.M. ve Y.M. ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliler D.M. ve A.M.'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, terk edilen araçta çalınan para ele geçirildi. Paraları çalınan ve şüphelilerden 2'sini yaralayan kişi ise emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı